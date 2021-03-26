2002年11月台北縣1名男子連續2日偷竊遭逮，他在第2天進警局時，在警局廁所內離奇死亡；警方稱畏罪咬舌輕生，他被發現時嘴部以下都是血；但詭異的是，法醫驗屍發現舌頭無傷口，而是頸部遭刺傷2處致死，傷口大小與他身上的瑞士刀相符，此外還有眾多疑點，包含指甲遭人快速剪斷、警方刻意不拍刀子為證物、快速清理現場等，都讓家屬質疑是警方刑求男子下手太重，導致死亡。

當年27歲的男子因為10幾年前曾發生嚴重車禍，腦部接受過大手術，導致情緒及精神狀況異常，曾多次到商店買東西「忘了」付錢被店家扭送警局，他在2002年11月7日在永和文化路1家超商偷竊1瓶高梁酒後，遭店家報警送中正橋派出所，次日經檢察官諭令一萬元交保，警方聲稱被捕、偵訊、送押都無異狀。

此外還有眾多疑點，包含指甲遭人快速剪斷、警方刻意不拍刀子為證物、快速清理現場等，都讓家屬質疑是警方刑求男子下手太重，導致死亡。（中時資料照）

不過男子在隔天8日又再度在超商行竊，晚間遭逮進中正橋派出所時，他藉口上廁所避開警方戒護，等到警方起疑時進入查看，發現他嘴部以下滿是鮮血，送醫後宣告不治，警方聲稱他是咬舌自盡，不過離奇的是，檢方事後驗屍發現男子「舌頭無傷，但頸部有2處傷痕，為甲狀動脈及氣管遭刺擊致死」，家屬質疑男子是遭警方刑求，才傷重不治。

檢警解剖發現，死者致命處是在右頸部有從上而下的2個傷孔，1個刺穿氣管、1個使甲狀動脈破裂，2處深約1.5公分傷口，初步比對傷口後，與其身上小瑞士刀的開瓶刀相近。家屬提出疑點，指死者可能遭刑求或追打致死、或被迫自殘，並指商家與中正橋派出所員警熟識，可能相互掩飾；家屬也說，男子死亡時左手大拇指的指甲被剪斷過，而且從指甲尖銳的角度研判，應是在匆忙間被人剪掉，懷疑警方故佈疑陣，製造輕生假象；

男子家屬崩潰哭訴男子遭警方凌虐致死，案發現場有太多疑點。（中時資料照）

此外，時任立委的邱毅與吳成典等人質疑，派出所裝設的攝影機，所長一開始說沒有攝影功能，事後又說錄影機已多年沒有使用，這是巧合還是在湮滅證據？家屬請求檢察官追查案發地沿線監視系統，以釐清責任。

家屬質疑案發當時，警方為何直指男子是咬舌自盡？而被指為輕生工作的瑞士小刀案發時為何闔上，與常理不符；而警方在拍攝證物時，又試圖把刀子拉出；此外，男子的致命刀傷入口小、內部大，可能是刺入後翻攪；家屬也質疑為何警方急著清理現場，包括死者短褲口袋內碎蛋殼蛋漬都趕緊清掉，諸多疑點。

警方解釋，過去就辦過男子偷竊案件，每次就大概了解狀況，沒有刁難他，這次更不可能會為了偷50塊錢的雞蛋，就對涉嫌人刑求；當時台北縣永和分局副分局長于心偉堅稱，警方沒有動黃嫌一根寒毛，否則他願意切腹輕生。

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