原告律師今天說，美國南加州大學已同意支付逾10億美元（約新台幣288億元），賠償指控前校方婦科醫師性侵的710名女子。

根據洛杉磯法院今天公布的金額，除了在2018年聯邦集體訴訟中提供的2億1500萬美元賠償金外，南加州大學（University of Southern California）以8億5200萬美元達成和解。

法新社報導，律師歐瑞德（Gloria Allred）說：「在民事訴訟史上，這是針對大學性侵與性騷案的最大一筆和解金。」

南加大前婦科醫師汀道爾（George Tyndall）遭710名女性指控，他在30年執業生涯中趁體檢時性侵她們，這起醜聞讓南加大陷入風波。

汀道爾受到的指控包括不適當地觸摸與性侵，時間最早可追溯至1990年，而最年輕的指控者僅有17歲。

現年74歲的汀道爾遭控拍下患者的私處、摸胸並對她們的體型發表猥褻言論，還說出涉及種族歧視與同性戀恐懼症的內容。

據稱他將目標鎖定少數族裔學生，包括南加大為數不少的亞洲學生。

數以千計曾為汀道爾患者的女性，控告南加大沒有適當回應針對汀道爾的指控，聲稱校方明知汀道爾的行徑，卻仍持續讓他接觸學生。

汀道爾是到2016年才遭南加大高層調查，在與校方達成友好協議後獲准退休，據報領到20萬美元遣散費。

(中央社)