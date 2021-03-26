愛貓人士看到這一幕，一定非常心疼，位於高雄市仁武區一家早餐店，門口出現一隻流浪貓，牠不斷哀嚎，原來是誤踩黏鼠板，一名女網友見狀，馬上想救出流浪貓，未料卻遭早餐店老闆娘阻止，雙方爆發衝突，網友揚言抵制早餐店，不過現在老闆娘也出面解釋事發過程。

一名女網友在臉書社團，直指「世界上怎麼會有那麼無情的人」，表示日前到一家早餐店，發現門口放置黏鼠板，且上面黏了一隻大約2 個月大的幼貓，友人心疼的說貓好可憐，老闆娘聽到則回覆「很可憐你就去救牠啊」，友人聽到隨即將貓抱出來，老闆娘卻突然阻止，甚至動手抓人。

成功救出貓咪(圖片取自/仁武人大小事)

友人詢問為何不能救貓，老闆娘先是說「再半小時動保的就來了」，不准將貓咪帶走，態度強硬表示「這是我家」、「動物醫院不會管這個」，堅持要等動保來，雙方爆發口角，後來救貓人士不忍心讓貓待再黏鼠板太久，強硬帶走浪貓，才結束這場衝突。

文章曝光後，許多網友氣炸，揚言要抵制該間早餐店，眼見風波越演越烈，警方深入了解後，表示早餐店老闆娘並非不救貓咪，當天貓咪被黏鼠板困住後，有先送往醫院，但院方憂硬扯貓會受傷，認為要找動保，老闆娘才將貓帶回店裡等待，沒想到事後會爆發這起誤會，警方解釋，雙方都是出於善意，想要解救貓咪。

(中時新聞網)