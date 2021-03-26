好市多大順店機車停車場爆滿，今有網友曝現在停車須出示會員卡，吸引近7千人狂讚。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

日前有網友發現，好市多平日中午停車場竟然大爆滿，但入內後發現客人沒幾個，一問才知是附近開了家百貨但卻沒規劃員工車位，導致機車全進好市多，且在周遭辦工的上班族也會偷偷把車停在好市多，造成一位難求的狀況，今有網友分享，好市多大順店機車停車場入內須出示會員卡，吸引近7000人狂讚，許多網友大喊支持管制。

一名網友今在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，「大順店的機車入口要驗會員卡！」從照片中可見，好市多大順店的機車停車場入口處，除了有工作人員攔車檢查，也擺出巨大的「請出示好市多會員卡」標示。

貼文曝光不到3小時，就吸引近7000人狂讚，不少網友留言喊管制沒錯！「很棒的管制，出場無發票收據應收200元」、「很公平，不然進去都找不到位子停，都被隔壁義x的人停了」、「管制+1，我住大順店附近，但機車位現在一位難求，昨天我跑到中華店買」、「很好啊！一堆北爛停大順去辦公、去上班的，那邊早被一群貪便宜的垃圾搞爛了」。

不過，也有網友覺得此舉成效恐怕不會太好，因為好市多會員卡的年費為1350元，只要繳納年費就可每天入內停機車，附近的上班族辦張會員卡比在外停計費車位划算多了，因此有網友建議離場時要求停車民眾出示消費發票，可能比較有成效，另也有人猜測道，「搞不好高雄大順店可能成為全台第一間，機車停車場須收費的好市多。」

(中時新聞網)