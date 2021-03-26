景氣概念股勁揚，25日隔夜美股收漲。亞股、美期指走高。今日台積電(2330)跌深反彈，帶動台股開漲80.23點，報16140.37點，電傳金齊發力，盤中步步高，漲幅不斷擴大，最高站上16325.62點，終場大漲245.74點或1.53%，收16305.88點，收復短均、月線，成交量2971.44億元。本周上漲235.64點或1.47%，周線翻紅。今日外資(不含外資自營商)買超226.5333億元，投信買超10.7872億元，自營商買超15.6722億元，三大法人買超252.99億元。外資本周來累計賣超401.47億元，本月來累計賣超1547.95億元，今年來累計賣超3479.26億元。

觀察今日大盤，台積電ADR收漲1.4%，激勵台積電上漲7元，開高582元，收漲2.61%、報590元，重返短均之上。受惠晶圓代工續漲，聯電(2303)開高49.75元，封閉3月4日空方缺口，盤中觸及50元，收漲2.26%、報49.75元。鴻海(2317)積極投入電動車產業，小幅開高127.5元，尾盤不敵空軍壓境，收於平盤價126.5元。大立光(3008)及聯發科(2454)呈整理態勢，分別收跌0.76%、0.63%。金融股收漲0.46%，群益期(6024)領漲、漲幅達5%，權值股國泰金(2882)收漲1.6%、富邦金(2881)收漲0.36%。航運股收漲2.89%，稱霸大盤，由四維航領漲、漲幅7.9%，萬海收漲6%居次，陽明(2609)、慧洋-KY(2637)收漲逾4%，長榮(2603)收漲逾3%，華航(2610)收漲約2%。

美國制裁新疆棉花，台系紡織廠有望受惠，類股收漲2.83%，漲幅僅次於航運股。紡織股剽悍，新纖(1409)、南紡(1440)、東和(1414)鎖漲停，其中南紡更強登近6年來新高價，如興(4414)、儒鴻(1476)、宏遠(1460)等多檔亦強勢表態。半導體收漲2.44%，位居類股漲幅第三。縱使聯發科走弱，IC設計仍然勇猛，敦泰(3545)、愛普(6531)、立積(4968)、茂達(6138)、紘康(6457)登頂。DRAM市況供不應求、價格看漲，南亞科(2408)收漲2.57%，威剛(3260)收漲1.49%。業績題材吸睛，自行車需求熱度不減，大廠美利達(9914)獲日、亞系外資上修目標價，大漲逾8%，收在341元最高。中租-KY(5871)去年營收、稅後淨利、EPS齊創高，今年動能續強，收漲約4%。中環(2323)去年EPS0.1元，擬配息0.7元、殖利率達8.5%，盤中聞訊漲停至收盤。

台積電回神、聯電續強，台股勁揚，外資終結連5賣，今回補226.53億元。5日RSI為64.90，10日RSI為58.45；9日K值為51.98，9日D值為53.22；20日乖離率為1.34。展望後市，法人認為台積電在跌破季線後，若無法在3個交易日內站回，恐影響台股後續表現，整理期或將拉長。大展投顧總經理賴建承分析，目前類股輪動快速，操作切忌追高，買黑賣紅為要訣，並將月線視為多空分水嶺，持股比重落在5成。再來，4月逢股東會旺季，屆時的股利行情不容小覷。

(時報資訊)