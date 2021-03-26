巴西的新冠肺炎疫情持續飆升，該國衛生部周四公布，在過去24小時內新增病例達到100,158例，創下單日新高記錄，這個如滾雪球般的疫情大爆發，正逐漸演變成總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面臨的重大政治危機。

除了單日新增確診數創下突破10萬的歷史新高之外，周四巴西的染疫死亡人數達到2777人，而前一日該國死於新冠肺炎的累計人數才剛突破30萬大關，這個數字僅次於美國。

由於疫苗接種計畫凌散、缺乏全國性的統合，加上傳染性更高的新變種病毒肆虐，巴西周周都創下確診新高，包括與總統關係良好的議員大老在內，越來越多人不滿波索納洛處理這場大流行病的方式，他阻止防疫封鎖、鄙視戴口罩，並散布對疫苗的懷疑，已經引發強烈的批評。

由於應對疫情失利，要求波索納洛撤換外交部長Ernesto Araujo的聲浪持續升高。參議院議長Rodrigo Pacheco周四表示，巴西的外交政策必須改善，但也表示由總統決定是否撤換外交部長。Araujo拒絕接受中國疫苖，卻又無法順利向美國取得疫苖。

(時報資訊)