新北市交通局公布易壅塞路段。

清明節連假即將登場，自上周末開始，已有大量掃墓車潮湧現，由於民眾多自行駕車前往各墓區掃墓祭祖，山區路幅狹小，會車不便亦無停車空間，每多造成部分路段壅塞難行，預判本周六、日上午8至11時將有可能重演上周五股區成泰、洲后、孝義路、八里區龍米路、淡水區淡金路及三芝區北新路等塞車情況。新北警提醒民眾可提前分流掃墓或利用大眾運輸，以避免強碰周末掃墓車潮。

新北市傳統公（私）墓、納骨塔園區多位於山區，依往年交通路況研判，中和區第5公墓、中和納骨堂、春秋墓園、新店區長樂墓園、土城區第8公墓、靈恩納骨塔、觀自在金龍寶塔、五股區第1、2公墓、八里區慈恩納骨塔、三芝區示範公墓等地區易有車多壅塞情形。

本周末及清明節連假期間將有大量掃墓人、車湧入，為避免造成交通瓶頸及維持行車順暢，已於各墓區主要路口設置交通管制點管制車輛進出。其中五股公墓區孝義路（易壅塞路段）實施單行道管制，只准許汽車上山（禁止下山），民眾掃墓後可由天乙路左轉成泰路三段577巷或由天乙路右轉田埔巷再左轉凌雲路下山；八里公墓區龍米路二段147巷（易壅塞路段）亦實施單行道管制，只准許汽車上山（禁止下山），民眾掃墓後可由龍米路二段159巷下山；另鑒於行駛關渡大橋車流量較大，建議前往淡水、三芝區掃墓民眾亦可改道臺北市北投區大度路，以提前避開壅塞路段。

新北市交通局針對清明連假期間道路與風景區易壅塞路段、時段及掃墓交通資訊彙整製作「新北清明輕鬆掃墓去-交通資訊懶人包（http：／／atis.ntpc.gov.tw）」，提供出遊掃墓民眾參考，另高速公路1968亦可查看最新路況及管制相關資訊，以利選擇最佳行車路線。

交大提醒，若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣（0800-000123）、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，報案時請注意行車安全。

(中時 )