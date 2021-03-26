公路總局將於清明連假將於台東各景點及易壅塞路段啟動交通疏運計畫。（蔡旻妤攝）

公路總局將於清明連假啟動交通疏運計畫，南迴公路多良火車站、花東縱谷金城武樹等知名景點將採取交通管制或規畫替代道路，呼籲用路人配合。公路總局第三區養護工程處表示，4月2日至5日共計4天的清明節連續假期，預估前3日為旅遊及掃墓高峰、末日為收假高峰。

台9線南迴公路金崙風景區、多良火車站、台9乙東49-1替代道路（台東市區），縱谷的初鹿牧場、金城武樹附近、池上街道、關山街道，以及東海岸台11線的小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等風景區，皆為易壅塞路段，三工處已完成相關交通疏導策略和替代路線。

三工處指出，南迴公路部分路段以大客車優先，民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

三工處提醒民眾，清明節期間盡量避開交通尖峰，假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，並可使用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」查看省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息。

(中時 )