迎戰反萊豬等4項公投於8月登場，國民黨成立「828公投任務推動小組」，今天首次開會，定調將於4月10日啟動系列活動，包含深入基層宣導、提供平台讓庶民發聲、結合民團宣講等，持續為公投保溫，規劃在7月初、8月28日投票前夕將舉辦2場大造勢，力拚衝出5成投票率。

國民黨籌組「828公投任務推動小組」，由主席江啟臣親上火線擔任召集人，黨祕書長李乾龍及立院黨完總召費鴻泰任副召集人，上會期帶領黨團攻防萊豬議題的前總召林為洲則接任執行長，今天中午首次開會。

國民黨文傳會主委王育敏會後轉述表示，國民黨全力宣導「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投，預計在4月10日舉辦首場活動，展開系列宣導，達到由內而外、由下而上的宣導效果，讓更多人知道8月28日站出來投票。至於江啟臣是否會巡迴參加宣講，王說，江會視時間狀況來參加活動，畢竟他也是公投領銜人。

林為洲說，國民黨將和公民團體建立「828反萊豬大聯盟平台」，分擔宣傳工作，今天會議決定在全台灣遍地開花，深入廟口、菜市場、車站等人潮聚集地，第一場選定4月10日從台北出發，舉辦100場以上的宣講活動。

林為洲表示，同時，國民黨規劃在7月初、8月28日投票日前夕舉辦2場大型造勢，也不排除邀請政府辯論，替支持公投案的民意「保溫」。他說，過去未綁大選的公投，投票率最高僅4成，這次希望衝到5成。

媒體報導，國民黨昨天與反萊豬、護藻礁等公民團體開會，達成組成合作平台，以及與政府辯論的共識；不過，珍愛藻礁公投小組發出聲明否認報導內容，強調並未與任何政黨結盟。

對此，林為洲說，尊重珍愛藻礁公投小組的說法，對於報導內容也表示歉意，將來尊重彼此的合作方式，但他強調，公投案要過關不能單靠政黨基本盤，公民團體的參與是勝負關鍵，因為4項公投案是在同一天投票，絕對會產生「共伴效應」，一方出來投票的人多，也會替另一方的公投案有幫助，希望還是與藻礁團體有「任何形式的相互幫忙」。

(中時 )