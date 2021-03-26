塞船了！長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

隨著長榮海運貨櫃輪「長賜號」因強風與砂塵暴受困蘇伊士運河，「大排長榮」已打亂全球產業供應鏈，更造成全球貿易危機。雖然情勢不樂觀，但各地網友創意噴發、惡搞各種梗圖苦中作樂，也讓台灣另類的在世界舞台亮相。

據《紐約郵報》報導，各地網友紛紛發揮創意，試圖讓笑不出來的航運界輕鬆一下。1名網友借用金剛與哥吉拉，大開玩笑運河緊張情勢正升級中。

the situation in the Suez Canal has escalated pic.twitter.com/a5UVNmuGe7 — James Grebey (@jgrebes) March 25, 2021

另有網友大開「王牌大間諜」的玩笑，將主角卡在隧道中、開著接駁車反覆前後移動的窘態，改成長賜輪前後移動卻不得脫身。

還有網友把長賜輪視為新冠肺炎帶來的焦慮與憂鬱，一旁則是肩負全球期盼的小怪手與工人。

還有網友在推特上分享運河路線圖，並標出一艘艘船隻來表達路線大塞車。

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

After all day trying to refloat the mega container ship 'Ever Given', in the Suez Canal, there is a steady log jam of ships waiting in the Mediterranean & Red Sea and in the canal itself pic.twitter.com/aGFKieoWqE — N South (@nat_ahoy) March 23, 2021

當然，每日待辦事項也變成網友挖苦對象。象徵網友的長賜輪，被兩岸的「待辦清單」卡得動彈不得。

也有網友開玩笑地說，今天最好的消息是，不管發生了甚麼事，至少你不是把自己的船卡在蘇伊士運河而又拖累全球海運的人。

Good news for today: whatever happens, at least you're not the guy who got his boat stuck in the suez canal and broke maritime shipping — The Higgs Boatswain (@jephjacques) March 24, 2021

網友也開玩笑，可以把各種顏色的氣球綁在長賜輪上，這樣擱淺的貨櫃輪就能浮起並重新航行。

(中時新聞網)