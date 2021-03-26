隨著長榮海運貨櫃輪「長賜號」因強風與砂塵暴受困蘇伊士運河，「大排長榮」已打亂全球產業供應鏈，更造成全球貿易危機。雖然情勢不樂觀，但各地網友創意噴發、惡搞各種梗圖苦中作樂，也讓台灣另類的在世界舞台亮相。
據《紐約郵報》報導，各地網友紛紛發揮創意，試圖讓笑不出來的航運界輕鬆一下。1名網友借用金剛與哥吉拉，大開玩笑運河緊張情勢正升級中。
另有網友大開「王牌大間諜」的玩笑，將主角卡在隧道中、開著接駁車反覆前後移動的窘態，改成長賜輪前後移動卻不得脫身。
還有網友把長賜輪視為新冠肺炎帶來的焦慮與憂鬱，一旁則是肩負全球期盼的小怪手與工人。
還有網友在推特上分享運河路線圖，並標出一艘艘船隻來表達路線大塞車。
當然，每日待辦事項也變成網友挖苦對象。象徵網友的長賜輪，被兩岸的「待辦清單」卡得動彈不得。
也有網友開玩笑地說，今天最好的消息是，不管發生了甚麼事，至少你不是把自己的船卡在蘇伊士運河而又拖累全球海運的人。
網友也開玩笑，可以把各種顏色的氣球綁在長賜輪上，這樣擱淺的貨櫃輪就能浮起並重新航行。
(中時新聞網)
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