林逸欣三度挑戰一人樂坊演奏。（旋轉娛樂提供）

林逸欣將百萬樂器通通搬上車。（旋轉娛樂提供）

林逸欣近期在網路上公開一首Billie Eilish《Bad Guy》的cover演奏版，影片上傳不到一天點閱率就破萬，這次林逸欣挑戰用古箏、鋼琴與電小提琴共同結合演奏，也是繼《舞孃》、《離開地球表面》後，林逸欣三度挑戰女子一人樂坊演奏，從構想這個cover作品時就開始絞盡腦汁，每天都拼命練習，苦練半個月之後，決定一人籌備拍攝大小事。

林逸欣10年前考到駕照後一直沒機會開車上路，日前剛購入人生第一輛新車，興奮又衝動地決定自己當司機，把樂器載到戶外演奏、拍攝，沒想到樂器通通搬上車才驚覺百萬樂器的命運都掌握在自己手上，讓她站在滿載樂器的車子後深呼吸了2秒才關上車門。

攝影師一開始聽到林逸欣的拍攝計畫覺得很有趣，不疑有他的坐上車一起出發，沒想到當林逸欣發動的那一刻默默笑說自己幾乎沒開過幾次車，路線也都不熟，讓攝影師頓時說不出話來，即使冒冷汗也無法打退堂鼓，直到旅程結束，攝影師才開玩笑表示，能平安回來真的是太好了，下次再搭林逸欣開的車，出發前得多買一點保險。

(中時 )