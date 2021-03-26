新疆棉風波持續惡化，運動品牌Nike過去公開拒絕新疆棉的聲明也被翻出，遭到不少大陸網友抵制，今（26日）股價應聲下跌3%，然而美國避險基金操盤手Kyle Bass受訪時被問及對此事的看法，直說這次Nike假裝醒了，風波過後還是會繼續做生意，無法放棄大陸高達66.8億美元（約1900億新台幣）的市場。

由於H&M以新疆維吾爾種族滅絕與強迫勞動等因素，拒絕使用新疆所產的棉花，導致同為BCI組織（Better Cotton Initiative）的大型國際品牌Zara、Nike、Adidas及Burberry等受到牽連，BCI為非營利組織，在全球推廣更好的棉花種植標準及行動。

大陸民眾群情激憤揚言抵制，更出現燒球鞋、砸招牌的極端行為，加上歐盟、美國等西方國家對侵犯人權的新疆官員提出制裁，因此這場衝突激化成中西雙方的對立。

知名避險基金經理人Kyle Bass受訪時，先批評大陸政府對新疆的不人道行為，又喊話美國企業應該停止與邪惡政權打交道，「從國家安全角度和道德來看，我們的政府必須避免與犯有種族滅絕和危害人權的國家做生意。」

因此專家Kyle Bass認為，進軍大陸市場是現在的趨勢，這次Nike假裝醒了，風波過後繼續做生意的機率很大。根據商業內幕網站數據，Nike在中國的收入比美國還要多出許多，2020年大陸佔Nike品牌總收入的19％，根據該公司的年度報告，該收入比2019年增長了8％，總收益達66.8億美元（約1900億新台幣）。

(中時新聞網)