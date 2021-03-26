H＆M抵制新疆棉花一事持續發酵，多家外企被大陸網民發起抵制，及遭大陸強烈抨擊一事，民進黨今表示，中共處理此事件的態度和反應，凸顯台灣身處在民主自由體制內的可貴。

民進黨今指出，歐洲國家針對中國在新疆成立「職業教育培訓中心」，導致新疆維族人被迫於大型再教育營系統中強制勞動，引起國際組織的強烈批判，進而引起國際知名品牌的抵制。

民進黨表示，人權是普世價值，新疆維族人的人權壓迫問題，不應只被視作中國的內政問題，而是世界各國普遍關注且人類社會亟需改善的重要課題。但面對外界質疑中共涉及對維吾爾族人權迫害的質疑，中共卻以催化國內民族主義對抗全世界轉移焦點，綁架中國人民對抗全世界，實為不智，也無助解決問題。

民進黨強調，中共處理此事件的態度和反應，凸顯台灣身處在民主自由體制內的可貴。為此，民進黨會更加堅定捍衛台灣民主價值。也呼籲各界應持續關注新疆人權議題；中國也當慎思改進自身作為，若總是以民族主義情緒轉移焦點，不但並未解決國際社會的質疑，更可能造成更多對立衝突。

(中時 )