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有夠衰！一名男子24日晚間將汽車停在礁溪火車站旁邊，牽車時，卻發現愛車多了好幾道明顯的傷痕，調閱監視器才發現，一對情侶先忘情的借靠在車頭擁吻，而男方突然性情大變對女生叫囂，甚至踹車。最慘的是，車主報警後，卻因汽車停在紅線處，意外被開出違停罰單，完全禍不單行。

該名運氣不佳的男車主，將路口監視器畫面貼上臉書社團《宜蘭知識+》，無奈地寫下，他將車停放在礁溪火車站旁去找朋友，沒想到回來時，卻發現愛車左側板金凹陷，車門還出現超長裂痕，讓他超困惑，希望網友能協尋影片中的男女主角。

透過影片中可見，一對情侶忘情的倚靠在車頭，兩人當街不顧眾人眼光，甜蜜地喇舌近40秒，女方還俏皮地翹起腳享受其中，而畫風卻突然一轉，男方疑似喝醉情緒大變，抬起腳朝汽車狂踹，女子雖趕緊制止，但汽車早已被踹出裂痕，情侶事後在街上拉扯一番才離去。

男車主24日晚間將車停放在礁溪火車站附近，牽車時卻發現車子傷痕累累，甚至明顯可見大片裂痕。（翻攝臉書社團《宜蘭知識+》）

無奈的是，被砸車的車主為了揪出肇事者便前往警局報案，不料在找到犯人前，車主卻先因違停在紅線上，被警方依違反《交通道路管理條例》開罰900元。

經警方初步了解，踹車男子與車主並不相識，犯案動機仍不明，現正循線傳喚肇事男子到案，以詳細釐清案情。

(中時新聞網)