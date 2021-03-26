新北市政府警察局林口分局今(26)日上午召開分局層級治安會報，廣邀轄內的民意代表、里長、各公家機關等代表與會，以及局長阿仁哥念茲在茲的「五力」—警友、民防、義警、志工、巡守隊也都踴躍出席，針對轄內治安、交通等問題提出討論，警方也在會議中介紹近來民眾常遭詐欺案例，警方緝毒成效，強調打擊毒品及掃蕩幫派決心。

林口警治安會報廣邀各界人士 五力齊發拼治安顧交通。(林口分局提供)

林口分局長陳保安表示為慣徹局長核心理念，民力無窮的潛在能量，構建社區治安防護網，促使轄區各級機關、學校、里長、義警、民防、志工、義交、警友及巡守隊都能充分與警方合作，反映問題及解決困難，希望透過與民眾面對面雙向溝通，聽取多方建議，也讓警方維護治安的辛勞，能被每一位民眾看到，強調治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力！

林口分局偵查隊長薛光明也針對民眾常遭詐騙案件提出分析。隊長薛光明指出，提醒民眾應針對不明電話多加注意，謹記「一聽、二掛、三查證」及「要冷靜、要查證、要報警」三要原則，提醒民眾小心受騙。

警方也在會中宣導反毒決心，以查緝社區型販毒網為第一目標，再擴及大型毒品上源之溯源打擊，希望透過具體的預防及查緝作為，落實降低毒品蔓延，防制新生毒品人口產生，另會中本分局也針對聚眾鬥毆滋事份子積極實施防處措施，區分為事前、事中、事後等，事前由各單位主管依轄區特性規劃勤務預防滋事案件發生。事中利用優勢警力到場，強勢執法、貫徹公權力，現行犯依法逮捕偵辦，追緝在逃共犯。於事後釐清動機、分析鬥毆原因，深入了解幫派背景是否為重複滋事之人，掌握動向，不許滋事份子影響民眾生活品質。

(中時新聞網)