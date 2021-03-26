【政新鮮】顏寬恒爆標哥不為人知秘密！心疼他「一本初心都沒改變」

前立委顏寬恒今(26日)在臉書宣布，開車送孫女去上學，突然意識到一件事情，因為小小的幸福都是一分一秒累積下來的，希望能夠陪著孫女一起長大，因此從來沒想過減肥這件事的他，下定決心要減肥啦！他更透露目前體重為89.5公斤。不少網友見狀後，也紛紛為他加油並留言建議減肥的方法。

顏寬恒在臉書表示，身為政治人物，總有一些職業傷害，包含每天早出晚歸、飲食不正常都是沒有辦法避免的，且自己從政早，熱愛美食更是家族的傳統，上次看到體重是8字（初）頭已經是國中時期，但最近看到許多年輕人猝逝的新聞，希望自己能夠健康，希望能夠一直陪著孫女，所以，從來沒想過減肥這件事的他要減肥了。

顏寬恒更曝光自己的目標，那就是三個月要減肥10公斤，也希望大家一起監督他。他更透露，辦公室的同事不太相信他有鋼鐵一般的意志，他們要求一定要在臉書貼文加一句「大家下次看到我，可以盡管拿著美食跟我合照，我是不會受到誘惑的！不該吃的我就不會吃！」。

最後，顏寬恒更喊話，請勿餵食寬恒，不求被抱起來只希望可以抱起孫女。這篇貼文引發討論，宅神朱學恒則在臉書貼文比較顏寬恒跟近期因體重引發熱議的桃園市長鄭文燦體重，並說這樣意思是顏寬恒花了三個月減了體重的11%之後，少了10公斤，於是變成鄭文燦的體重？讓他忍不住驚喊「這樣不科學啊啊啊啊啊」。

(中時新聞網)