KPMG安侯建業25日公布《2021年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，71％受訪者將新冠肺炎列為2020年影響併購活動的主要因素之一，53％的受訪者預期新冠肺炎為今年主要因素。

醫療照護及生技領域在2020年的總體交易活動量相比2019年約成長15.1％，其中以第一季度的表現最佳，惟第二季後全球受疫情衝擊，但專家認為基本的利多因素仍存在，多數仍看好醫療生技產業。

在2020年交易量表現，以生技領域中的診斷設備製造商產業及生物製藥最為亮眼，高達7至8成以上的投資專家認為該兩項產業維持或增加了其交易量。而在醫療照護及生技領域上，所有調查的產業在交易量上投資專家認為都是增長多於負增長，僅只有醫院和照護系統受到較為嚴重的影響。

KPMG調查顯示，醫療照護和生技領域所涵蓋的產業中，診斷設備製造商有較多的投資專家認為其2021年之估值將持續增加至年底，並且增長率也是最突出的；再者，生物製藥產業及製藥服務產業因在新冠肺炎診斷、疫苗和治療的需求影響以及對突破性創新的持續關注，使其財務表現出色，預計整年也將看好。

《2021年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告分析的醫療照護和生技領域10個產業中的企業在過去全球COVID-19大流行下一年來的表現，以及對這些產業在2021年及未來的交易活動預測。

10個產業包含生物製藥、醫療資通訊、醫療人士執業、行為醫療、生物製藥服務及診斷實驗室服務、診斷設備製造商、專科醫師執業、家庭照護和臨終關懷、醫療器材及醫院及醫療服務體系。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植表示， 因新冠肺炎影響各大藥廠研發疫苗及新藥對抗各種病毒，迫使生物製藥產業必須要有更多因應疫情變化的彈性，也因疫情隔離的狀況下，醫療人員的專業搭配著醫療資通訊之遠距醫療及監測，更要不斷創新及轉型來面對各種挑戰，2021年雖然疫情有稍加緩和，但三大產業仍將因疫情的變化而有更多創新轉型的機會，也隨著各國面對疫情的態度會有高度的彈性和複雜性。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞醫師表示，生醫產業因應資通訊科技出現投資轉型機會，例如與遠距相關的醫療設備製造、高達六成受訪者都看好。

蘇嘉瑞指出，對台灣而言，政府去年因應疫情逐步放寬遠距醫療的法規限制以及開辦遠距服務的費用給付，政府與產業已攜手建立起能實際落地的商業模式；而研議修正中的「生技醫藥產業發展條例」，也因應前述生醫產業的發展趨勢，增加了「再生醫療」及「精準醫療」為適用範圍；另為鼓勵我國資通訊產業於異業整合及跨域合作，亦將「數位醫療」納入適用，故配合本次調研報告結論，將更能印證我國生技產業發展的未來投資機會。

(工商 )