日本首都東京的核心消費者物價指數(CPI)，在3月份持續減少，並已連續三個月都是下跌的。但好消息是，減幅有趨緩現象。外界也希望燃料成本增加與日本內需似現反彈，將有助於日本避免掉入通縮泥濘中。

東京3月核心CPI降幅沒那麼陡，可讓一直想把通膨率拉升至2%的日本央行暫時鬆口氣。而在薪水凍漲情況下，日常生活開銷增加，可能也會讓消費者買不下手。

但經濟專家分析，即使有任何通膨現象都不會增加太多，因為計畫從四月開始，日本各家電信業者將會陸續調降手機費。所以，健康通膨率的增加程度，也會受到影響。

SMBC日興證券(SMBC Nikko Securities)表示，未來幾個月，通貨膨脹將會受到手機費減少，這種一次性因素的下行壓力。至於東京CPI，4月份搞不好就會下降0.6%。

26日日本官方數據顯示，被視為全日本通膨率領先指標的東京核心CPI，3月年減0.1％，較市場普遍預估值減少0.2％來得稍佳些。

東京通膨率在2月下跌0.3％，2020年12月更是暴減1.2％，不過，石油與大宗物資成本反彈，是支撐核心CPI不再減少更多的主因。

例如，汽油價格在2月下跌5.2％後，3月就年增2.1％。同時，3月家電用品價格上漲7％，高於2月的4％，就表示消費有所增。另外，旅館住宿費在2月大減5.1％後，3月份就止跌。

日本經濟在2021年第一季，大概確定已會出現負成長，因為從2021年初實施的防疫緊急狀態，已衝擊到民間消費。

目前這個緊急狀態已解除，但預估日本經濟日後若有任何反彈，也不會太大。而這種反彈，也是高度依賴海外的需求而定。

(時報資訊)