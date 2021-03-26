在本周大跌之後，投資人逢低搶進跌深個股，由軟銀帶頭上攻，周五日經指數股收盤大漲。

美國總統拜登宣布其上任百日內的疫苖接種目標將提高1倍，從原本的1億劑提高到2億劑，此番發言令投資人更加看好美國經濟復甦前景，帶動隔夜美股收高，亦為日股帶來提振。

周五收盤，日經225指數勁揚1.56%，為29,176.70點，收復29,000點大關。

東證一部指數收漲1.46%，為1,984.16點，33大類股全面收高，以運輸股漲幅最大。

豐田汽車與索尼分別漲2.48%與1.96%，為東證指數帶來最大的提振。

不過，本周日經指數仍然收跌2%，東證一部指數周線跌1.4%。

Monex Securities首席策略師Takashi Hiroki表示，這是本周急跌後的反應。投資人在3月底的財政年度結束前持續出脫持股以調整投資組合，這使得日股主要指數受到壓力。

日經指數重量級個股軟銀集團上漲1.8%，對該指數的貢獻最大；其次為晶片測試設備製造商愛德萬測試，終場大漲4.65%。Uniqlo母公司迅銷漲0.88%，亦助日經指數走高。

(時報資訊)