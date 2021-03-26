造紙大廠正隆(1904)今日舉行電話法說，總經理蔡東和表示，目前公司產品市況需求持續暢旺，預期熱度將延續至下半年，集團台灣及越南均已全能生產，預期2021年首季營運將優於去年同期，至第二季均可望維持高稼動率水準，惟須留意原物料飆漲造成的成本壓力。

蔡東和表示，市場對公司產品需求自去年下半年起持續熱烈，目前訂單需求非常良好，所有造紙及加工部門均全能生產，第一優先滿足國內客戶內需。由於需求熱度仍高、訂單需求暢旺，預期需求熱度將持續至下半年。

蔡東和指出，目前台灣造紙廠稼動率幾近滿載，紙箱廠則已滿載、甚至加班趕工因應，使紙箱供應量較去年同期成長。越南狀況亦同，其中平陽造紙廠一期30萬噸產能亦全能生產、幾乎達核定目標，預期集團稼動率至年中均將維持高檔。

不過，蔡東和表示，雖然國內市場原料價格跟日、韓狀況相當，價格還算安定，但因必須使用相當程度的國際木漿及國際廢紙，國際原物料及運輸價格近期持續高漲，仍對營運造成困擾，如何管控成本、加強效益成為正隆最大課題。

蔡東和指出，國際木漿價格每噸自去年初每噸540美元漲至目前的800美元、年增近5成，白卡紙及白面紙原料價格自去年初每噸570美元漲至900美元、年增近6成，且近3月漲幅明顯擴大，主因疫情影響人員及運輸，缺櫃帶動運費上漲亦推升國際行情。

而廢紙價格變化更大，美國廢紙自去年同期每噸不到100美元跳升至260美元，日本廢紙自去年同期每噸約80美元跳升至250～270美元，歐洲廢紙亦自去年同期每噸約85美元跳升至300美元，且目前廢紙價格仍在上漲。

蔡東和表示，正隆1月調漲產品價格每噸50美元，以反應成本上漲壓力，配合市場需求暢旺，使前2月自結合併營收64.17億元、年增11.44％，創近4年同期高點。由於3月市場需求仍熱，各種狀況亦仍能掌控，預期首季營收、毛利率及營益率均會優於去年同期。

展望後市，在市場需求暢旺、生產稼動率高，蔡東和預期有助正隆毛利率提升，且隨著全球疫情逐步趨緩，可望帶動經濟恢復成長下，預期今年營收等整體營運表現仍可望維持相當水準，惟仍須密切觀察原物料價格上漲壓力，不排除再調整產品價格反應可能。

對於原物料價格上漲是否影響家紙價格，蔡東和表示，使用再生紙漿的蒲公英衛生紙較不受影響，目前仍有1.5～2個月的木漿庫存，使用純木漿的春風、情人、雪柔價格是否反應仍需審慎考量。不過，銷售給加工廠的家紙原紙產品，已在3月漲價反應。

對於長榮海運大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）擱淺蘇伊士運河，是否對正隆採購木漿造成影響，蔡東和則表示，集團大多自巴西、智利、美國及加拿大購置木漿，部分則來自東南亞。因貨輪均是走太平洋航線，因此未受蘇伊士運河受阻影響。

(時報資訊)