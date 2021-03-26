櫃檯買賣中心公布外資得投資之上櫃指數投資證券(ETN)，配合本次開放華僑及外國人得投資ETN不包括指標價值計算方法含有新臺幣匯率者，目前上櫃13檔ETN，除元富證券所發行之「元富亞洲高股息N」(020013)之外，其餘12檔皆為境外華僑及外國人得投資之ETN。

為滿足外資投資我國證券市場需求，擴大ETN市場參與者，與提升我國證券商指數化商品競爭力，金管會放寬華僑及外國人投資證券管理辦法，自110年3月31日起，有條件開放境外華僑及外國人得投資ETN；櫃買中心表示，配合本次開放華僑及外國人得投資ETN不包括指標價值計算方法含有新臺幣匯率者，目前上櫃13檔ETN，除元富證券所發行之「元富亞洲高股息N」(證券代號：020013)之外，其餘12檔皆為境外華僑及外國人得投資之ETN。

為利市場投資人瞭解現有上櫃掛牌之13檔ETN是否得為境外華僑及外國人投資之ETN，櫃買中心已請各上櫃ETN發行證券商於公開說明書封面及簡式公開說明書，註明該檔ETN標價值之計算方法是否含有新臺幣匯率。

(時報資訊)