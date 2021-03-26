「全海岸活蝦餐廳」旗下雙囍婚宴會館近期傳出將頂讓。（馮惠宜攝）

台中胡椒蝦創始餐廳「全海岸活蝦餐廳」旗下雙囍婚宴會館驚傳將要頂讓，總經理賴毅唐證實，受疫情衝擊，加上對婚宴會館經營模式不擅長，未來盼能專心在活蝦餐廳經營，雖然宴會廳釋出頂讓，也不排除透過異業合作或有新的股東加入共同調整再出發。

位於南屯區大墩七街「全海岸活蝦餐廳」，是台中在地30年的老字號活蝦餐廳，其標語「男人的加油站、女人的美容院」更是讓消費者印象深刻；除本度生意強強滾，2013年業者也在一街之隔斥資6千萬元打造雙囍婚宴會館，但該婚宴會館去年疫情之後生意大不如前，上周已決定要頂讓。

賴毅唐是活蝦餐廳二代老闆，他說，全海岸以小吃起家，專注在活蝦料理，當初會設立宴會廳也是因為顧客有提出需求，但沒想到景氣反轉，加上宴會型的管理與原本小吃類型落差極大，尤其去年開始受疫情衝擊，團體宴會市場萎縮，才會決定要將宴會廳頂讓。但他強調，已訂購客戶權益不會受到影響。

位於南屯區大墩七街「全海岸活蝦餐廳」是在地30年人氣活蝦料理餐廳，其招牌標語「男人的加油站、女人的美容院」更是打動許多愛海味的消費者。（馮惠宜攝）

雙囍婚宴會館目前開出的頂讓價為700萬元，遠低於創立時投入的6000萬元的成本，賴毅唐坦言，是含淚價，因為這是評估過市場能夠接受的金額；但他也不排除可以找到更專業的經營團隊共同合作，或做異業結盟，把婚宴會館轉型再出發。

不過他也強調，本業全海岸活蝦餐廳，由於採小型聚餐，且多為開放式空間，反而不受疫情影響，未來將更專注在本業的經營上。

(中時 )