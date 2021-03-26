57歲香港女星苑瓊丹（本名：苑麗瓊）過去以周星馳電影《唐伯虎點秋香》中「石榴姐」一角走紅，日前吳孟達（達叔）病逝，她除了感念對方照顧，也謝謝吳孟達教她做人處事。今(26日)港媒報導，苑瓊丹驚傳胸痛住院治療，求證她本人，她輕鬆回應身體沒大礙，醫生指她膽固醇太高，「心血管佈滿豬油膏」，令她哭笑不得。

苑瓊丹1983年在亞洲電視藝員訓練班畢業，後來演出《逃學威龍》、《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《大內密探零零發》、《食神》等，以女諧星形象走紅，2001年以《封神榜》中的殷十娘獲得萬千星輝賀台慶中「最喜愛的電視角色」殊榮，可說是最強綠葉。

上月吳孟達病逝，苑瓊丹參加TVB緬懷吳孟達的節目時，談到當年在《九品芝麻官》的合作，苑瓊丹說從吳孟達身上學到與人相處與尊重的方式，更爆料她眼中的達叔任勞任怨，面對不合理的事情不太會有怨言，反而會用詼諧、高EQ的方式面對，「我現在還能在演藝圈，要謝謝達哥曾經提點過我」。

據《東網》報導，吳孟達過世後，最近廖啟智和黃樹棠也傳生病，苑瓊丹同時間報出低調住院，媒體詢問她身體狀況，她直言最近這麼多不好消息，自己當然不敢輕忽身體警訊，承認因胸痛送急診，醫生建議她住院住了一晚上，醫師後來宣布報告令她傻眼，「他說心血管佈滿豬油膏，未來會越來越窄，好在及早發現，目前吃藥可以控制，之後我也會注意均衡飲食、定期運動」，最後她更不忘藉此機會呼籲圈內工作忙碌的朋友，「忙雖忙，還是要聆聽自己身體的反應」，免得小病釀成大禍。

(中時新聞網)