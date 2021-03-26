石虎米捐贈儀式結合烏眉國小食農及石虎保育課程成果發表，學生們有系統性的分享交流，展示食農相關作品，還有自己觀察、體驗、追蹤與攝影記錄石虎的過程。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府感謝5企業捐贈石虎米嘉惠通霄8所學校，26日在烏眉國小舉辦捐贈儀式，現場有工作人員利用石虎米製作爆米香。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府感謝企業共同捐助石虎米，做為通霄地區8所公辦公營自設廚房學校4月份的營養午餐米糧，26日在烏眉國小辦理捐贈儀式，致力推動食農及石虎保育課程的烏眉國小，同時讓學生發表學習成果，其中「聞屎」工作者課程內容，讓人會心一笑，學生雖大喊噁心，卻樂於了解生態保育知識直說有趣。

信邦電子、智邦科技、莎美娜實業、聯嘉光電及八百金等企業，共同捐助通霄8所公辦公營自設廚房學校，4月份的營養午餐米糧，共計1880公斤的有機石虎米，縣府表達感謝之意，26日選在受惠學校也是大力推動生態保育課程的烏眉國小，舉辦捐贈儀式，縣長徐耀昌代表受贈，並回贈企業感謝狀。

八百金創辦人黃柏鈞表示，「石虎米」提倡生態村的核心概念，是以友善土地的方式種植農作物，讓鼠類、野兔前來覓食，也提供石虎的棲息地。徐耀昌表示，企業不僅讓學子吃出健康、營養，也推廣保護野生動物的觀念，期盼發展更多無毒農田，使生態與農地共存，消費者吃的更安心、健康。

石虎米捐贈儀式結合烏眉國小食農及石虎保育課程成果發表，校長徐永鑫表示，學校與台灣石虎保育協會合作，加上地利之便，希望讓孩子從小扎根生態保育的觀念。學生們有系統性的分享交流，展示食農相關作品，還有自己觀察、體驗、追蹤與攝影記錄石虎的過程，展現愛鄉愛土的精神。

成果發表會中，「聞屎」工作者、化身名偵探的課程內容受到注目，6年級學生陳昕表示，課程研究動物的糞便，剛開始大家都覺得噁心不敢聞，但老師說糞便都已乾燥不會很臭，大家慢慢靠近確認真的不太臭了，才認真聞加上觀察，發現糞便中有草和老鼠的牙齒，確實是雜食性動物石虎的大便，很有趣。

(中時 )