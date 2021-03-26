響應世界自然基金會（WWF）發起的「地球一小時」（Earth Hour），也被稱為世界關燈日，微風南山、微風信義、微風松高等百貨和愛買量販明（27日）熄燈1小時，微風還有打卡按讚送口罩，近20家美食推限時回饋。

Earth Hour地球一小時活動是全球最大的環境群眾運動，各地具指標的地標皆有參與響應，今年微風南山、微風信義、微風松高也響應地球一小時活動，將在27日20時30分至21時30分配合熄燈1小時。

微風南山、微風松高、微風信義也於27日當天推出館內活動，20時30分至21時30分在微風南山B2F指定餐飲品牌消費，可用20元加購1份餐點，像是在沐樺頂級肉品火鍋超市消費可用20元加購「香菇貢丸」、在漢堡王消費可加購「四塊雞塊」、在ROSMARINO消費可加購「烤布蕾」等，同時倡導惜食；微風信義AVEDA則推出明星商品-花植結構胖胖瓶，大容量包裝節省40%塑膠用量，三層重鍵秀髮新生美麗，同時重建地球美好樣貌。

27日至微風松高Good Mask櫃上FB粉絲團打卡按讚，送指定款口罩，限量200個。（微風提供）

27日至微風松高Good Mask櫃上FB粉絲團打卡按讚，送指定款口罩，限量200個；購買Mojo Fun：Mojo Fun 動物模型系列27日當天全面8折；27日購買Polar Light：-Mewe（丹麥醫療薄鋼），原價1萬4500元，配合活動，限量5支特價7980元。

愛買首度加入國際性環境保護運動，響應世界關燈日活動，27日晚間20時30分至21時30分關掉不影響營業的大樓外觀燈、招牌燈及裝飾燈等，以實際行動示範節約能源，關愛地球。

微風信義AVEDA花植結構重鍵洗髮精1000ml+花植結構重鍵潤髮乳1000ml，9900元。（微風提供）

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