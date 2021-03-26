「雲林人不說XL的嗎？」屏東一名男子日前至雲林便利超商買了一杯咖啡，他對著店員表示要一杯「XL拿鐵」，沒想到店員表示「沒有人在講XL，只有台北人才會這樣說」，令他相當狐疑到底錯在哪，貼文曝光後，意外引發網友熱議，皆認為「根本沒人在用XL點餐」。

原PO昨（25）日於臉書社團《爆廢1公社》發文指出，近日從屏東北上至雲林辦事情，期間至便利超商買向店員表示要一杯「XL的拿鐵」，店員向他收55元，令他好奇地問「XL不是70元嗎？」豈知店員說「這裡沒有人在講XL的，要講特大杯才可以，XL的說法只有台北人才會這樣說」。原PO錯愕表示，「可是我是屏東人」，並好奇問及「雲林人不說XL的嗎？」

貼文曝光後，意外釣出不少雲林人留言，「我雲林人，我都說小杯、大杯及特大杯」、「在地雲林人真的都喊中杯、大杯及特大杯」、「我是住台北的雲林人，第一次聽到點咖啡XL」。

也有網友認為，XL的說法大多都用在買衣服，很少會用在使用在飲食消費，另外台北也沒有人在用XL點餐，大多都是利用大中小區分，並呼籲原PO「不要隨便引戰」。

其他人也說「台北誰在說XL？當作在買衣服哦？」、「XL是什麼鬼？台北人才不會這樣說」、「土生土長台北人路過，點飲料從沒講過XL欸」、「XL是買衣服的用語吧？你去便利超商買熱狗，會說我要XL熱狗嗎？」

事後原PO也補充回應，「原來看著菜單點未必是對的」，並建議還是把XL字樣拿掉，比較不會造成溝通不良。

(中時新聞網)