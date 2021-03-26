做生意總會碰到形形色色的客人，當然免不了遇到奧客。一名在市場賣肉鬆的老闆分享，今(26日)碰到奇葩客人讓他滿頭問號，不過轉頭卻聽到隔壁魚販傳來爭執聲，原來老闆和客人起了嚴重衝突，仔細了解情況後，讓原PO無奈自己剛剛碰到的客人根本只是小事。

原PO在臉書社團爆廢1公社上發文表示，今天一名客人詢問能否只買10元的肉鬆，不過他客氣表示最少就是30元起跳，客人一聽之後便說了一句，「太多了我吃不完」接著轉頭就走，讓他內心相當納悶，「多20塊重量多不到二兩，會太多？」但做生意難免會碰到這樣的事，他也摸摸鼻子不再追究。

沒想到這時隔壁魚攤老闆和客人起了爭執，火藥味相當濃烈，老闆甚至氣到開罵髒話，後來詳細了解狀況後得知，該名客人先是詢問魚攤老闆魚是否新鮮，老闆則回應，「鱸魚好嗎？水箱裡，活的」，客人答應後，老闆取出活跳跳的鱸魚，和客人溝通後確定要幫忙「處理」魚隻。

下一步驟老闆拿起槌子一敲，該名客人卻突然大叫「它死了，不是新鮮的，那我不要了」，準備一走了之，讓老闆傻眼，於是兩人爆發激烈衝突，聽到這裡讓原PO感嘆生意真的不好做，「好吧！那個30元太多吃不完的沒那麼瘋」。不少網友看完後紛紛留言，「我還遇過問飲料無糖有沒有比較便宜的⋯」、「如果我是老闆，那隻魚會直接飛他臉上」、「瘋子好多」、「奧客是比較出來的」。

(中時新聞網)