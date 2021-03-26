台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄完成簽署；蔡英文總統今在臉書表示，台美合作再次前進了一大步！讓長期以來在海洋搜救、執法等議題上有密切交流的兩個單位，建立更強韌的夥伴關係。

總統指出，美東時間昨天早上，駐美代表蕭美琴Bi-khim Hsiao和美國在台協會AIT的代表共同簽署了台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，台美合作再次前進了一大步。

總統說，接下來，台灣和美國將依據瞭解備忘錄，建立「海巡工作小組」，提供海巡署-藍色國土的守護者和美國海岸巡防隊U.S. Coast Guard一個聯繫、合作、分享資訊的平台，讓長期以來在海洋搜救、執法等議題上有密切交流的兩個單位，建立更強韌的夥伴關係。

總統表示，台灣是海洋國家，海洋就寫在台灣人的DNA裡。作為印度太平洋地區負責任的利害關係人，台灣願意在海洋議題做出更多貢獻，共同維護自由開放的印太地區！

(中時 )