台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄完成簽署；蔡英文總統今在臉書表示，台美合作再次前進了一大步！讓長期以來在海洋搜救、執法等議題上有密切交流的兩個單位，建立更強韌的夥伴關係。
總統指出，美東時間昨天早上，駐美代表蕭美琴Bi-khim Hsiao和美國在台協會AIT的代表共同簽署了台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，台美合作再次前進了一大步。
總統說，接下來，台灣和美國將依據瞭解備忘錄，建立「海巡工作小組」，提供海巡署-藍色國土的守護者和美國海岸巡防隊U.S. Coast Guard一個聯繫、合作、分享資訊的平台，讓長期以來在海洋搜救、執法等議題上有密切交流的兩個單位，建立更強韌的夥伴關係。
總統表示，台灣是海洋國家，海洋就寫在台灣人的DNA裡。作為印度太平洋地區負責任的利害關係人，台灣願意在海洋議題做出更多貢獻，共同維護自由開放的印太地區！
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。