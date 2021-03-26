太狂了！一名女大生分享，大學四年存下人生第一桶金「100萬存款」的過程，她表示因為與家人關係不好，因此很努力工作賺錢，盼能給自己安全感，大一僅靠存家中給的生活費，大二開始運用所學，接與本科系相關的案子，直到大三開始打工、投資股票，到了大四發現存款竟達百萬，引發網友討論，不少人直呼佩服，很勵志。

一名女大生昨在Dcard上發文分享，她本身不是物慾很重的人，從小獲得的壓歲錢都存下來，在台北生活很省，家裡每個月給1萬元的生活費。大一因課排較滿，因此只有存生活費剩下的錢共10萬元；大二開始接與科系相關的案子，結束時40萬元；大三接案打工和投資股票，結束時不清楚有多少錢，但直到大四結束時發現有百萬的存款。

女大生表示，兼顧工作與學業真的很辛苦，最緊繃的時候，一天大約只能睡4小時，但她拚命賺錢就是為了能夠脫離家裡，因此咬牙努力撐著，靠著一技之長與投資股票，成功賺進人生的第一桶金，她並沒有覺得100萬很多，但對她來說是個里程碑。

女大生指出，她與家人的感情並不好，雖然家中不缺錢，但都不是她的，而她不斷努力賺錢就是為了給自己安全感。某天發現很久沒更新記帳APP，仔細整理才發現，財產綜合下來突破百萬元，完成自己去年訂定的階段性目標。

超狂存錢歷程引發網友討論，「你應該花了很多時間在工作上，辛苦了，也恭喜達到了階段性目標」、「好好喔！我出社會才開始存錢」、「妳真的很棒」、「好勵志！收藏起來學習」、「太佩服了」、「再存100萬或200萬就能買房了」。

(中時新聞網)