國際漿價直線飆升，衛生紙大廠正隆凍袂條喊漲！正隆總經理蔡東和今（26）日表示，國際紙漿價格近期大漲逾50％，衛生紙原料逾7成為紙漿，承受純漿成本壓力大，已在2月中、3月初開始反應成本，將衛生紙中端捲筒原紙上調，漲幅約為個位數，主要轉賣給下游加工廠。

至於衛生紙賣場進價目前仍按兵不動，蔡東和強調，衛生紙事關民生大眾用紙，不能說漲就漲，目前還有1.5～2個月純漿庫存可以支應，未來衛生紙有沒有機會或適不適合調漲都還在觀望。歐、美多國已在去年10月底、今年2月陸續調漲兩波衛生紙價格。

正隆今日舉行法說會，法人關切蘇伊士運河塞船，全球最大紙漿製造商Suzano示警，可能引發缺櫃、塞船危機，延誤木漿運輸恐帶動衛生紙上漲，蔡東和表示不受影響，因為正隆純漿進口主要來自巴西、智利、美國、加拿大及東南亞國家，走太平洋線。

反倒是國際漿價驚驚漲很困擾，蔡東和表示，木漿價格從去年初每噸540美元至今漲至800美元，上漲近50％，正隆已在2月底、3月初開始調整衛生紙捲筒原紙價格適度反應成本。

正隆旗下有春風、柔情、蒲公英、雪柔等衛生紙品牌，國內市佔率排名第三，其中蒲公英為台灣首個環保衛生紙品牌，使用再生紙，不受漿價影響。

(工商 )