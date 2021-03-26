生產特有的紅烏龍茶的台東縣鹿野鄉，近年來採茶工人短缺、年齡也趨高齡化。（蔡旻妤攝）

生產特有的紅烏龍茶的台東縣鹿野鄉，近年來採茶工人短缺、年齡也趨高齡化。（蔡旻妤攝）

台東縣鹿野鄉生產特有的紅烏龍茶，年產值將近2億元，不過最近幾年來採茶工人嚴重短缺，不但人力減少，採茶工人的平均年齡提高到65歲左右，農民表示，由於手工採茶象徵製茶精緻化的前端流程，農民希望政府重視製茶產業缺工困境。

相較於西部缺水情況嚴重，東部部分地區缺水但大致情形仍緩和，春茶長得特別好；盛產紅烏龍的台東縣鹿野鄉高台茶區，採茶班10多位工人兩隻手快速又熟練的採著春茶；採茶班長說，大家都是2、30年以上的老手了，對他們來說不困難，可惜的是人力不足，而且工人平均年齡已65歲，茶農現在又在催著採茶，這陣子會比較辛苦。

頭戴斗笠、背著簍子，受訪之餘手沒停下的蔡班長表示「現在採茶的年紀愈來愈大了，年輕人又不過來，待遇一天1200元，工作很自由啦！」。而鹿野地區的茶農吳秋伶指出，如果茶菁（指發酵剛採下的新鮮茶葉）當下沒採收起來的話，就會被放棄掉，因為茶菁太老了就沒辦法做茶，因而造成農民的短收。

據了解，鹿野地區茶園共120多公頃，採茶工人由3、4年前500人左右，目前估計僅剩200人。農民強調，茶產業是精緻化的農業，從前端的栽培管理，到後端的烘焙，很多流程都需要人工，但現在老化、缺工情況嚴重。而茶業改良場台東分場表示，政府已注意到這個問題，將積極吸引年輕人返鄉培訓，並推廣以機械取代人力，解決製茶產業缺工困境。

茶改場台東分場長蕭建興表示，將會從栽培、製造，及末端的茶精緻烘焙等多方面加強教育訓練；並進一步說明，由機械取代部分人工採茶、製茶，將不會影響茶葉的品質。

(中時 )