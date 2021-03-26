兒童節玩樂好康搜羅_圖為「星寶l鄉間小路」(圖業者提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

歡慶兒童連假，各大遊樂區均推出兒童我最大，好康優惠活動，精選不同主題玩樂園區，供親子家庭的父母參考，其中：遊樂區類：包括麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界、花蓮海洋公園。另外，還有生態類，如；宜蘭農場「星寶l鄉間小路」、屏東屏東海生館與大板根森林溫泉酒店所舉辦的「童樂會特別企劃」等！

※.遊樂園類──

台中麗寶樂園4月推2021熱氣球夢想節_落羽松大草原

熱氣球夢想節活動滿滿，入場即能免費參加Walk in活動，走進熱氣球體

渡假區特製拍照打卡點，將分布於各場域供遊客拍照

麗寶樂園渡假

區4/2-4/11舉辦熱氣球夢想節活動，凡麗寶樂園當日入園遊客、麗寶玉山聯名卡友、麗寶樂園年卡護照會員等身份，可免收100元入場清潔費，即可進落羽松大草原免費看熱氣球；麗寶福容大飯店還限量推出4/1熱氣球住房專案，每房＄9,999元起，再送賽車主題旅店平日住宿券；兒童清明四天連假，麗寶樂園則有博幼票買一送一優惠，凡3-6歲兒童或60歲以上等身份，即日起至4/11博幼票兩人只要399元。

劍湖山世界

大人小孩都超愛的咕咕飛車

「歡樂35好時光」戶外秀

劍湖山世界

針對身分證字號，為慶祝35週年，兒童節推一波「愛三五」活動，對中2、3、5三碼，今(2021)年兒童連假4月2日至4月5日，購票＄99元、對中任兩碼門票299元，一碼門票399元。還有，35歲 (1986年出生)入園優惠價＄350元。園區除了每天下午1點30分和晚上8點有國際大秀「歡樂花樣嘉年華」外，下午3點也特別加碼演出「歡樂35好時光」戶外秀。劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳也推出兒童節優惠活動，4月2日至4月5日推出「大手牽小手」專案活動，大人帶12歲以下小朋友用餐，招待小朋友免費。兩大兩小入住高級客房＄2,588元(不含早餐)，再加贈兩客兒童免費早餐，大人加價購早餐兩人＄688元，續住每房＄1,000元。

義大遊樂世界

義大遊樂世界

義大遊樂世界

高雄義大遊樂世界

4/2起至5/2為「繽紛兒童月」，於4/2至4/5兒童節4天連假期間，搭配一名原價全票即可享12歲以下兒童99元優惠，成人門票＄666元。另，拍照上傳打卡拚人氣，第一名有機會把市值近4千元的滑步車帶回家。連假期間，推出「兒童節特別驚喜」，現場遊客將有機會和大義、唐基等可愛吉祥物一同搭乘城堡旋轉馬車。。今年兒童節，義大遊樂世界領先全台樂園推出獨有設施《神奇AR畫館》，4種不同場景中將原有3D畫館加入擴增實境技術，把原本的拍攝場景升級，更加立體有趣。

遠雄海洋公園

海洋探索館

海獅巡警隊

遠雄海洋公園

於4/2～4/5兒童連假期間，好禮三重送，首送「兒童免費」優惠專案，凡6歲(含)以下兒童享入園門票免費，首次推出貼心服務「海洋小兒托管班」，入園後爸媽可以將3-6歲小孩交給服務人員，就可自由至園區其它設施遊玩；加碼送，一天玩不夠，還有「+1」優惠，讓您隔日免費重複入園。另外還有回饋花蓮在地鄉親，只要設籍花蓮(或身份證為U開頭)12歲(含)以下兒童，可以享免費入園，享免費入園的兒童，需現場搭配一位成人現場購票，兒童現場需出示健保卡或戶口名簿；鄉親成人(需設籍宜蘭、花蓮、台東或身份證為G、U、V，)可享優惠價699元暢遊園區。

※.動物生態類──

採葱

在導覽員的引導下，讓孩子們5分鐘就可以和梅花鹿及迷你驢變成好朋友

流蘇與梅花鹿

「星寶l鄉間小路」

目前推二種票券，動物互動全票 200元，含一把牧草或草粒，以及50元抵用券；動植物聯合套票 350元，含一把牧草或草粒，以及50元抵用券+三星蔥田導覽、拔蔥、洗蔥、蔥派DIY、三星蔥伴手禮，為慶祝4月兒童節於4/1-4/16之間，12歲以下兒童天天免費入園」優惠活動，能一次滿足三星蔥農、梅花鹿、迷你驢互動體驗。目前園區有小梅花鹿5隻、像電影史瑞克中的迷你驢4隻以及分別於大年初二、初九出生的迷你驢寶寶，二隻小小驢寶寶們也剛過完滿月。另外，「星寶l鄉間小路」園區內的「四月雪─流蘇樹」也已開花，即日起購票體驗活動打卡及google五顆星評論，即免費送牧草或草料，再加碼週週抽價值2600元礁溪溫泉套房平日免費住宿券。

夜宿海生館季節限定_觀珊望海

我與企鵝的0.1毫米活動體驗照

2021兒童海洋節活動海報

屏東國立海洋生物博物館

於4月2日至4月5日將有可愛鯊魚寶寶和YOYO家族大家見面會！其中YOYO家族，將與大家相約4月3日在海生館的太平洋親水廣場旁一起唱跳HIGH翻海底世界。另外，台灣水域館展示「斑竹狗鮫」與「斑紋異齒鮫」幼鯊及特殊的繁衍方式介紹，參觀民眾除了可以趁著這難得機會看到鯊魚寶寶的可愛模樣，另更進一步認識號稱「美人魚錢包」的鯊魚卵鞘。由於兒童節假期適逢連假，體驗活動有場次跟人數的限定，建議民眾可提前預約訂購。

三、其他──

森林步道

鍬形蟲摺紙

棉花糖

大板根森林溫泉酒店

慶祝四月兒童月，4月份(4/1～4/30)加碼優惠12歲（含）以下出示健保卡免費入園！(平假日適用)，並於4月2日至4月5日共4天，推出「童樂會特別企劃」、「金牌小廚師Pizza DIY」及「驚喜小活動」等！其中特別企劃，包括：海底世界氣墊床、4月2日—4日，三天將有氣球達人免費折氣球送小朋友活動；板根金牌小廚師Pizza DIY，每人＄350（住宿客戶特惠每人＄250），每位小朋友可製作6吋瑪格麗特Pizza一個，另外大板根特別準備了一次性廚衣及廚師帽，並在活動後頒發板根金牌小廚師證書一份；「驚喜小活動」4月2日—5，有吉祥物、一枝古早味棉花糖，以及玩飛鏢活動！

相關訊息請至各官網查詢！

(中時新聞網)