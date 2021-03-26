香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒生下2個兒子Lucas和Quintus，離婚後又突然宣布有第3個兒子Marcus，但生父至今仍是個謎，一直是個盡責的單親媽媽，獨力扶養3個小孩；近期張柏芝出席活動被捕捉到腹部隆起，開始有懷第4胎傳聞，甚至有婦科醫師直言「目測孕30周」，但昨日張柏芝曬出運動時畫面，不見引起熱議的大凸肚，直接打臉婦科醫師。

近期張柏芝出席活動被拍到隆起的肚子，馬上就被質疑是否懷第4胎，還有婦科醫師轉貼照片，目測她已經懷孕30周，無疑又增加傳聞可信度；面對懷孕傳聞張柏芝沒多做回應，但昨（25）日她在IG限時動態分享認真運動的影片，畫面中她穿著白色背心，跑步時鏡頭有意無意往身體拍，完全不見「30周孕肚」，間接打臉婦科醫師。

有婦科醫師轉發張柏芝大肚照，直言目測懷孕30周。(圖/ 摘自微博)

張柏芝昨日在IG曬出運動影片，間接打臉懷孕一說。(圖/ 摘自張柏芝IG)

張柏芝今（26）日稍早分享美照，不見近日被瘋傳懷孕的凸肚。(圖/ 摘自張柏芝IG)

除了激烈跑步的畫面外，張柏芝也分享去玩射擊打靶和下飛機的直拍照，從照片中根本沒有凸起的肚子，其中一張甚至還呈現衣服凹進去的型態，體態看起來就是標準女藝人的樣子；粉絲一看也熱情推爆，「女神吃多了就說她懷孕，太慘了吧」、「這身材真的不像40歲啊」、「柏芝真美」、「在《乘風破浪》唱跳，哪可能懷孕30周啊」。

在北京大學深圳醫院擔任婦產科醫師的微博主「淼哥故事會」，原本轉發張柏芝巨肚照，還簡單寫下「目測孕30周左右」，意外掀起網友熱烈討論；但在眾人意見不一的情形下，「淼哥故事會」沒多久就刪除文章，因此還被一些粉絲酸「不要蹭熱度」。

(中時新聞網)