台北市長柯文哲。（資料照片）

網軍頭當悠遊卡總經理爆「年薪300萬」 王世堅怒嗆議會見：大家走著瞧！

在台北市長柯文哲競選期間擔任「網軍頭」的邱昱凱，先前因爆出喬兵役事件黯然離開市府，後在2019年加入悠遊卡公司，如今再度高升悠遊卡公司總經理。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，自己驚呆了，柯文哲是瘋了嗎？大家走著瞧。

悠遊卡公司、悠遊卡投資控股公司昨（25日）召開董事會，決議悠遊卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理；原悠遊卡公司總經理職務，由32歲的管理群副群長邱昱凱升任，此人事調整引發外界熱議。

台北市長柯文哲愛將、曾被柯譽為「網軍頭」的邱昱凱將升任悠遊卡公司總經理。（圖為中時資料照，悠遊卡公司提供）

民進黨台北市議員王世堅也隨即在臉書發文痛批，「柯P不演了，阿堅驚呆了」，並稱「柯文哲竟然直接讓網軍頭子邱昱凱來擔任重要職務？！台北政壇墮落至此，已危及國家安全，看來柯文哲已擺明不在意社會觀感、笑罵由人了」！

王世堅今（26）日接受中天電視訪問時再度痛批，他聽到邱昱凱人事案，「就像高嘉瑜推薦我選台北市長一樣，驚呆了！」

王世堅痛批，柯文哲竟然讓一個網軍頭目擔任悠遊卡總經理，柯文哲是瘋了嗎？柯文哲不是說府內所有重要職位都要iVoting嗎？請問這次有嗎？柯文哲墮落至此，已經危及國家社會安全。因為民眾黨在立法院有5位不分區立委，是柯文哲遙控指揮，柯文哲對這麼重大的人事，這麼兒戲，柯文哲已經完全不在意社會觀感，笑罵由人，柯文哲走著瞧！躲得了一時，春假過後柯文哲要到議會，大家走著瞧！

王世堅還揭露，邱昱凱還沒算年終獎金，月薪25萬，等於年薪就300萬，還有配車配司機，哪有網軍跑到檯面上的？網軍頭敢接這個職位，非常可惡，就走著瞧，大家議會見。

(中時新聞網)