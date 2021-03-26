星通(3025)今日召開董事會，會中通過109年度合併財務報表，星通109年度合併營收為5.98億元，較前年同期成長10%，累計至第4季合併營收及毛利率是近3年以來的最高點，每股賺1.11元，有鑑於疫情使得產業型態轉變，帶動星通整體營收成長動能及毛利率的提升。

星通109年度合併營收為5.98億元，較前年同期成長10%，全年合併營業毛利3.33億元，年增加16%；合併營業利益9478.4萬元，年增加69%；全年合併稅前淨利9365.6萬元，年增加59%；合併稅後淨利7864.8萬元，年增加59%，全年每股稅後淨利1.11元。

星通表示，自2019年起，毛利率達五成以上，在網通產業中表現亮眼，即使2021年將是個不確定的一年，但因疫情導致的個人生活、工作型態的改變，以及企業經營方式的轉變，也帶來了新的市場機會，展望企業轉型的下一階段，星通仍抱持審慎樂觀的態度。

另外，星通在全球之佈局，除台灣需求仍然強勁外，外銷占全年營收約六成，其中，隨著疫情稍緩，歐美地區可望維持往年成長，東南亞市場也相繼回溫，且持續開發新興市場，以彈性滿足客戶需求。以產業別來看，政府機關占了總營收的五成，電力市場占三成，電信、運輸等市場占了總營收的一成左右。

星通長期與國際SI大廠合作，開發市場將視為常態趨勢下的市場動能，此外，隨著各地區的持續成長，對於星通已朝向全球化銷售及佈局的方向，整體營收區域比重將呈現更健全的狀況。

(時報資訊)