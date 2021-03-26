三月初，一位泰國男子接種新冠疫苗10天後，傳出不幸身亡消息。泰國政府26日公布調查結果，希望能安撫民眾不安的情緒。

泰國官方公布此民眾的死因，是得了腹部主動脈瘤（AAA）且破裂所至，故疫苗接種計畫將持續進行。

該位男性泰人於3日接種疫苗，並於13日就不幸死亡。泰國政府指出，這次死亡是由腹部主動脈瘤所引起的，與注射新冠疫苗無關。

AAA是什麼，當人體主動脈進入腹腔後，即稱為腹主動脈。若有不正常膨大時，則稱為腹部主動脈瘤。一旦AAA破裂，死亡機率極高。

泰國政府補充，這名未透露年齡的泰國男子，其實在接種新冠疫苗前，健康狀況已不是太好，且於元月份動過手術。泰國官員也把這種狀況形容是，體內有顆定時炸彈。

同時，泰國衛生部長也呼籲民眾要接種新冠疫苗。

迄今，泰國人已接種約13.6萬劑新冠疫苗，主要都是打中國大陸的科興（Sinovac）疫苗，但也有一些是AZ疫苗(AstraZeneca)。

16日，泰國總理是全泰國第一位注射AZ疫苗的。當時，歐洲也傳出，也些人因接種AZ疫苗造成血栓故暫停施打。

目前，泰國主要施打新冠疫苗的族群，還是以長期接觸疫情的第一線醫護人員為主。另外，一些老年人，以及身體健康情形不佳者，也是考慮先接種的目標群。

泰國現今有28577位染疫者，以及92位不幸疫歿者。

(時報資訊)