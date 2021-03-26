高通今(26)日宣布推出最新產品Snapdragon 780G 5G行動平台，透過高通Spectra 570三組影像訊號處理器(ISP)與第六代高通AI引擎，主打照相功能的升級，預計搭載Snapdragon 780G的商用裝置預計可於第2季上市。

搭載最新的高通Spectra 570，Snapdragon 780G是7系列中首款支援三組ISP的平台，可同步透過三台相機拍攝影像，此項功能可同時以縮放、廣角與超廣角鏡頭捕捉三張不同的畫面，此平台也具備全新低光源架構，可於任何光源環境拍攝專業品質的影像，使用者更可利用HDR10+視訊拍攝功能，拍攝專業等級影片。

高通Snapdragon 780G搭載第六代高通AI引擎與高通Hexagon 770處理器，可達12 TOPs人工智慧運算效能，較前代產品提升2倍效能，目前幾乎所有連線、視訊通話和語音通話皆由人工智慧增強，確保以人工智慧為基礎的噪音抑制功能，以及以人工智慧為基礎的更出色的語音助理互動用例成為可能。

高通Snapdragon 780G亦支援優化Snapdragon X53 5G數據機及射頻系統，6GHz以下頻段下載峰值可達3.3Gbps，此平台首度將Snapdragon 888的頂尖WiFi6與藍牙音訊功能帶至7系列產品中，包括最新上市的高通Snapdragon Sound技術，搭載高通FastConnect 6900連線系統，Snapdragon 780G支援無可比擬的數千兆位元WiFi6連網速度、虛擬實境級的低延遲與穩健容量，透過WiFi6E，待全球普及時，Snapdragon 780G可將此先進功能組和拓展至強大的6 GHz頻段中。

搭載Snapdragon 780G的商用裝置預計可於2021年第2季上市。

(時報資訊)