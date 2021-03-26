新北市翁姓男子為A女母親的同居人，3人一同住在林口民宅內，未料翁男卻對A女伸狼爪，去年7月間翁男與A女同住在客廳內，翁男趁對方熟睡，將手指侵入A女下體，性侵得逞，A女雖察覺有異，但害怕母親不悅，隔日晚間才打給父親告知遭性侵一事。新北地檢署近日偵結，依乘機性交罪嫌起訴翁男。

起訴書指，翁男去年7月4日凌晨與A女同在客廳內，他見A女正在熟睡，便伸手侵入對方下體，性侵得逞，A女察覺後立刻大動作翻身，改變睡覺姿勢，翁男見狀則罷手離去。A女當晚向哥哥訴苦，稱擔心若揭穿此事，翁男可能會離開母親，使母親心情不悅，因此不敢揭穿，訴說案發過程時甚至蹲下落淚。

A女父親也向警方表示，A女案發後情緒低落、不吃東西，甚至曾打電話向他求助，但僅稱被同學性侵，未提及翁男。而A女遭約談時，甚至向檢警透露翁男在2018年7月間也曾趁自己熟睡時，闖入房間親吻、撫摸她的胸部，甚至欲伸手撫摸她的下體，但她隨即清醒抓住對方的手，出言制止，才使翁男罷手。

檢方認為，A女稱2018年遭性侵一事未有明確證據指控翁男有犯罪事實，因此處分不起訴，但針對去年7月性侵一事，依據A女驗傷診斷書、同學和家屬等證詞，認為翁男確實有趁機性侵A女，依乘機性交罪嫌提起公訴。

(中時 )