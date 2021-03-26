鍍面大廠盛餘(2029)去年稅後淨利達2.47億元、年增六倍，每股稅後淨利為0.77元，優於前年的0.11元。

《金融》壽險業前2月大賺1173億元 續登同期高
《航運股》陽明去年每股盈餘達4.51元 彌補歷年累虧

(工商 )

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