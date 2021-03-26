盛餘去年稅後淨利為2.47億元、年增六倍 16:192021/03/26 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鍍面大廠盛餘(2029)去年稅後淨利達2.47億元、年增六倍，每股稅後淨利為0.77元，優於前年的0.11元。 《金融》壽險業前2月大賺1173億元 續登同期高 《航運股》陽明去年每股盈餘達4.51元 彌補歷年累虧 (工商 ) #盛餘 #稅後淨利 #鍍面 #營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》許作名下台 日立掌永大經營權 15:582021/03/26 財經 《光電股》擬配息0.7元、殖息率8.5％ 中環登頂 10:522021/03/26 財經 美利達早盤股價飆漲續創高 10:262021/03/26 財經 《電腦設備》凌華去年獲利近8年低點 每股賺1.12元、擬配息1元 12:002021/03/26 財經 《金融》失扶險存地雷 金管會出2招拆彈 07:452021/03/26 財經 和勤去年度稅後淨利1.38億元 年增586.07％ 10:412021/03/26 財經 《電腦設備》曜越擬派利4.5元 顯卡助攻Q2 08:362021/03/26 財經 《電機股》強信-KY去年每股盈餘1.12元 上半年訂單無虞 14:162021/03/26 財經 《其他股》中租動能續旺 法人按讚升價 11:262021/03/26 財經 《鋼鐵股》減資助攻EPS 東和鋼鐵攀高價 11:432021/03/26 財經 《通信網路》瑞祺電去年獲利寫次高 每股賺5.29元、擬配息3.65元 07:452021/03/26 財經 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 【新疆棉風波】怎捨得陸1900億市場 金融巨鱷怒批Nike假掰 - 財經 【長榮輪卡運河】貨輪阻塞油價已反應 專家曝下一個受害者 - 財經 【長榮輪卡運河】全球貿易動彈不得 最大贏家竟是「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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