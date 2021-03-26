鋼筋大廠威致(2028)去年財報出爐，全年營收為86.90億元、年減10.91％，稅後淨利為6.02億、年增208.7％，每股稅後淨利為1.85元，優於前年的0.60元。

盛餘去年稅後淨利為2.47億元、年增六倍
《航運股》陽明去年每股盈餘達4.51元 彌補歷年累虧

(工商 )

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