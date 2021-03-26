迎接兒童節、清明節連假，HAPPY GO啟動點數旅遊，即日起至4月18日攜手旅行社及各大訂房網站推出「安心旅遊補助3.0」，透過指定入口網站成功預訂飯店或行程，即可用HAPPY GO點數1點兌換100點補助優惠，再抽香格里拉台北遠東國際大飯店豪華客房住宿1晚，活動期間涵蓋全台山林系旅宿、離島特色旅宿/行程、東部樂活、舒心泡湯等特色區域景點，連近期頗受國人喜愛的深度主題旅遊也都適用。

HAPPY GO看好觀光發展推行安心旅遊補助3.0方案，活動期間可用1點兌換「HAPPY GO振興旅遊券」，領取補助後至ezfly易飛網、Trip.com、Expedia智遊網、Hotels.com和agoda.com等HAPPY GO配合的旅遊特店預訂3月至4月的飯店或旅遊行程，不分平假日可享每人補助100點優惠，額外再抽香格里拉台北遠東國際大飯店豪華客房住宿1晚。2021澎湖國際海上花火節自由行最低5000元有找，訂房網站消費滿100元最高還可累積點數12點。

另，帛琉旅遊泡泡4月1日即將首發，根據HAPPY GO近日的調查顯示，僅有不到1成的人表示想去，認為只要能出國就好，逾5成的人想等全球疫情趨緩或穩定後再安心出國，2成的人表示對價格和地點保持觀望態度，另也有2成卡友對於目前在國內旅遊也很滿足。

此外，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY最新旅遊趨勢報告顯示，去年每人國內旅遊平均次數高達3.5次，其中高達90%的國人會安排2天1夜以上的過夜旅行；旅遊花費部分，40歲以上的成熟和樂齡世代每趟旅程平均金額超過6000元，達萬元以上約占3成，偏好選擇5星級（含以上）的高檔飯店/酒店作為旅宿，顯示年齡越長越注重旅遊品質；20至30年輕世代的金額則控制在6000元以下，旅宿選擇以4星飯店和特色民宿為大宗。

(中時 )