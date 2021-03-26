新疆棉風波持續發酵，據報導，除要求藝人表態，中國網民也鎖定足協，促使更換國足的球衣贊助商Nike；只是，Nike是中超16支球隊及男女足國家隊的球衣贊助商，若解約，將涉及巨額賠償。

瑞典服裝品牌H&M指新疆少數民族被強迫勞動，因此拒用新疆棉花，並因此在中國引發抵制浪潮，多個國際品牌也被網民「翻舊帳」而受波及。

綜合陸媒網易、香港星島日報網今天報導，不少大陸網民要求中國足協更換國足的球衣贊助商Nike，足協雖暫未表態，但包括上海申花、海港等中國足球協會超級聯賽球隊近日在微博發布集訓照片時，都移走上面的Nike標誌。

報導說，Nike去年3月曾聲明表示，品牌一直堅持國際勞工標準，禁止任何來自強逼勞動的產品，並關注有關新疆維吾爾自治區強迫勞動的報導。聲明指已確認供應鏈未聘用維吾爾人或區內少數族裔，更表明不再使用來自新疆的產品。

不過，不同於眾多陸港藝人紛紛表態停止為H&M、Nike或Adidas等處於風暴中的品牌代言等合作關係，更換贊助商沒那麼簡單。

星島日報網引述分析說，Nike深耕中國市場多年，而且2018年才與中國足協續簽了10年的合作協議，據指贊助金額高達人民幣30億元，贊助金額不是小數目，選擇與Nike解約可能會涉及大額賠償。

網易則表示，Nike是中超16支球隊以及男女足國家隊的球衣贊助商，夾在「國家利益和贊助商」、「新疆棉花和Nike」之間，中國足協又該如何抉擇？（編輯：周慧盈/吳柏緯）1100326

(中央社)