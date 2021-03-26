近來南部地區發生接連發生數起營造工程重大工安意外，職安署今天勞動檢查發現缺失。（職安署提供／林良齊台北傳真）

近來南部地區發生接連發生數起營造工程重大工安意外，職安署署長鄒子廉今天率隊赴「高雄榮民總醫院屏東大武分院工程」進行工安檢查，發現違規7項次，甚至部分工架開口未設護欄、開挖未設擋土支撐等，而該工程違法已不是第一次，職安署也已對該工程部分有立即危險之虞處處以停工，並擬開罰39萬元。

此外，職安署副署長周登春也與高雄市勞檢處針對某大型民間住宅工程勞動檢查，發現有如包含墜落、感電及倒塌等缺失，要求有發生勞工立即危險之虞之工作場所立即停工外，並開罰19萬元。

職安署署長鄒子廉指出，營造工地屬職災發生率最高行業，加以現今營造工地缺工現象，但工安不容任何藉口而打折扣，尤其是公共工程或大型民間工程更應做表率。全國各勞動檢查機構亦已加強對所轄工地安全進行督導及把關，除提供工地職安衛管理所需工具外，對安全衛生設施不符法令規範者，更將採嚴查重罰策略；職安署職業安全組組長李文進說，今年針對營造業的專案勞檢將增加3成。

職安署今天也邀集南部地區公共工程主辦機關領導階層及營造廠工地主任辦理高階主管座談會，就近來職災案例及承攬管理等安全衛生管理缺失進行檢討外，並就減災議題要求雇主及高階主管的重視與支持，以形塑企業工安文化。

(中時 )