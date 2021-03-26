身處資訊爆炸的時代，假新聞滿天飛，已影響閱聽大眾判斷訊息來源與真偽。文化大學廣告系今(26)日舉辦「跟著網路訊息，錯了嗎？！」民調發表會，調查顯示，超過8成民眾相信政府機關和新聞媒體新聞報導內容，不過也有7成民眾認為，到查證平台消息內容，有助減少假新聞流傳。

文化大學廣告系系主任鈕則勳解說民調結果時提到，新媒體與傳統媒體的使用率皆將進5成，可見傳統媒體即將被超越，雖然目前新媒體未能完全取代，但網路媒體以社群、論壇形式的接收方式占47％，深受民眾喜愛，而傳統媒體以電視為代表佔48％，兩者相較之下僅差1％。

鈕則勳認為，大眾對於平台的使用原因，通常都會連帶著潛意識下的行為，因此第一名為使用習慣佔38％、第二名為平時會收到推播佔27％，其次則是該平台之知名度與可信度佔21％。

信數據整合行銷有限公司總經理高世垣指出，此次調查民眾是否具有假新聞相關的受騙經驗，依據數據顯示承認有受騙經驗的民眾占44％，不承認者亦有31％，而不確定是否曾上當的民眾也有25％。

高世垣進一步分析，發現到在女性中有58％的民眾表示曾有假新聞受騙的經歷，男性僅有52％的民眾承認曾有假新聞受騙經驗的比例偏低，推測男性面對新聞資訊時較不輕易跟風，因此比較不易受騙。

《聯合報》採訪中心林政忠副主任指出，社會人士與大學生最常討論的新聞類型皆為國內外時事，其中大眾傳播學群的學生是最常討論的，占51％，其次大眾傳播學群的學生亦較關注影視新聞相關內容，占26％較為突出。學生族群對於主動留言討論這一項行為中，排名第一的是文法商學群的學生佔整體的33％，第二名則是大傳學群，只輸給了有法律學院的文法商學群，推測因其中有法律學院，在面對不公不義的事情會更想伸張正義感。

台灣藝術大學教授廣電系賴祥蔚指出，根據民調數據顯示，有超過8成的大學生僅在有三家新聞媒體重複報導露出時，就會選擇願意相信這是一則真實內容的新聞報導，並不會太在意此三家新聞媒體的可信度；而社會人士方面則在無過多資訊可參考時，保持存疑態度的比例較多，占24％，推測是因社會人士在生活上的歷練較多、社會經驗豐富，因此對於新資訊較不會輕易全盤接受。

聖天使塔羅星座專家篠安Angie指出，在星座分析當中，最相信假新聞的星座第一名為水象星座，其主要原因在於水象星座的朋友在接收訊息時，會有直接反應、當下最有感覺也最易受到影響。第二名為火象星座，在於火象星座本能反應單純直接，相信只要是能夠成為新聞事件，其內容就會有正確性，因此不會去質疑新聞的來源與公正。

(旺報 )