電價連6凍 4至9月每度維持2.6253元

經濟部26日召開電價審議委員會，由於近期國際燃料價格漲跌互現，台電提出電價上漲幅度甚微，因此委員會決議，今年4月至9月電價不調整，維持每度2.6253元，是連續6次不調整。

值得注意的是，由於台電去年盈餘超出電價公式設定的3％天花板上限，因此超額合理利潤137億元將併入電價平準基金，而整體基金金額增加到244億元，是過去3年首次增加的狀況。

(工商 )