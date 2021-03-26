電價連6凍 4至9月每度維持2.6253元 16:302021/03/26 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部26日召開電價審議委員會，由於近期國際燃料價格漲跌互現，台電提出電價上漲幅度甚微，因此委員會決議，今年4月至9月電價不調整，維持每度2.6253元，是連續6次不調整。 值得注意的是，由於台電去年盈餘超出電價公式設定的3％天花板上限，因此超額合理利潤137億元將併入電價平準基金，而整體基金金額增加到244億元，是過去3年首次增加的狀況。 電價連6凍 4至9月每度維持2.6253元 連假兒童最大 精選六間提供好康、好玩親子專案飯店 (工商 ) #電價 #平準 #台電 #基金 #連六凍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資終結連5賣 三大法人買超252.99億元 15:242021/03/26 財經 淡海輕軌香氛列車 兒童節連假開始飄香 12:532021/03/26 寶島 清明連假來龍潭春祭 警察杯杯透露這樣走最順 14:562021/03/26 寶島 日本大學排名出爐 東京大學連兩年被這所學校幹掉 16:352021/03/26 國際 醫護打AZ意願低 柯：恐有更好選擇 04:102021/03/26 地方新聞 清明連假台東交通疏運措施 公路總局籲用路人配合 15:282021/03/26 寶島 經營權之爭 東元阿嬤公開信 要黃茂雄放手 04:102021/03/26 財經焦點 台積電回神 台股早盤上漲逾百點 09:332021/03/26 財經 衛生紙大廠凍袂條 正隆衛生紙原紙喊漲 16:102021/03/26 財經 高通推出Snapdragon 780G 5G行動平台 具備旗艦級特色 10:092021/03/26 科技 職災保險 4人以下企業強制納保 04:102021/03/26 生活新聞 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 【新疆棉風波】怎捨得陸1900億市場 金融巨鱷怒批Nike假掰 - 財經 這家韓企搶下長榮海運大肥單 韓媒驚喊破紀錄 - 財經 等了10年！2月景氣燈號轉「熱絡」紅燈 分數創31年新高 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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