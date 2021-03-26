20歲日本偶像黑木光（黒木ひかり）為日菲混血兒，有著甜美長相和火辣身材，被封為「神之美少女」，她早在14歲時就被星探發掘，以夏風光為藝名出道成為寫真女星，然而忙於事業卻讓她留級高中三年級2年，日前被問到是否已經畢業，她也面色尷尬地回應了。

黑木光去年參演鹹蛋超人新作《Ultraman Z》，飾演「STORAGE」部隊女科學家大西結花一角，讓她徹底爆紅，工作也隨之接踵而來，然而國中時期就出道的她，卻因為工作太忙碌而忽略學業，高中已經念到2度遭留級，她也很有骨氣堅持要念到畢業，不會輕易休學，未來會更努力在課業上。

由於3月是日本的畢業季，日前黑木光受訪又被問到敏感話題，大家都十分關注她是否能順利畢業，然而她本人卻面色尷尬地表示，需要再留一級一年，消息一出，立刻掀起網友熱議，紛紛酸今年即將邁入21歲的她是「永遠的高中生」。

事實上，黑木光剛出道時並不順利，由於曾是穿著清涼的寫真女星，因此接演《美少女戰士》的水星戰士水野亞美一角時，受到《美少女戰士》粉絲強烈抵制，最後決定辭演，轉而投入舞台劇與寫真界，更組了人偶像團體《GRoovy》，然而紅的卻只有她一人，去年又因《Ultraman Z》聲名大噪。

(中時新聞網)