造紙大廠正隆(1904)今日舉行電話法說，總經理蔡東和表示，因應市場需求持續暢旺，集團擬定3大策略，持續拓展台越2地新產能、台灣產能改造升級，未來3年平均資本支出將超過70億元，打造亞洲循環經濟紙業標竿，並看好越南投資計畫將帶動集團營運穩健發展。

正隆目前共有5座造紙廠、19座紙器廠及1座紙品廠，其中台灣4座造紙廠、7座紙器廠及1座紙品廠，中國大陸9座紙器廠，越南1座造紙廠及3座紙器廠。集團工紙總產能19.8萬噸、家紙7.2萬噸、白卡紙板5萬噸、紙器17.27億平方公尺。

正隆2020年台灣、大陸、越南營收貢獻分別為69.7％、15.6％及14.7％，台灣及越南分別提升1.3及3.2個百分點。展望後市，集團擬定專注拓展海內外循環經濟據點、擴大產量與綠能投資、推動數位轉型等3大策略，以提升ESG經營績效、成為亞洲低碳綠能新紙業。

為進一步擴大循環經濟體系，正隆積極推動海內外擴產，未來3年每年平均資本支出超過70億元。蔡東和指出，台灣有數10項造紙及紙器事業改善計畫，其中斥資20.8億元打造、年產能6千平方公尺的高雄燕巢智能紙器廠將在年中量產。

同時，正隆於大園造紙廠投資8.73億元增設6.6萬噸的再生白漿產線，預計明年初商轉。耗資15億元、於竹北廠打造年發電量達1.26億度的高效能生質熱電系統，預計年底前完工商轉後，將推進廢棄物資源化達92％的中長期目標。

越南方面，蔡東和指出亦有多項重大投資，斥資2億美元、年產能40萬噸的平陽造紙廠二期計畫將在年底完成，投資2300萬美元的濱吉紙器廠正進行土建工作、希望年底前完工，斥資4640萬美元的北江紙器廠亦準備動工，預計明年中完成。

整體而言，正隆預期明年初估增40萬噸造紙產能、總產能達250.2萬噸，紙器產能估增1.8億平方公尺、總產能達19.0億平方公尺。蔡東和預期，將可搭上越南需求及經濟成長商機，待疫情過後將對集團營運帶來顯著效益，越南今年營運會比去年好，明年成長更顯著。

為提升營運競爭力，正隆自2019年推動「智紙4.0」開啟智慧工廠元年，成為首家導入產銷智能化紙業、全力推動數位轉型，迄今已在台灣完成5項改造升級專案，今年預計再導入5件專案。蔡東和指出，未來在台灣將持續致力智能精進、產能及價值提升。

越南方面，蔡東和表示，越南平陽造紙廠分為5期、總金額11億美元的開發投資計畫，明年起將籌備第三期造紙投資計畫。濱吉紙器廠將是當地最大型、最先進的紙器廠，北江紙器廠則使集團觸角延伸至北越，發展空間及貢獻動能可期，帶動集團營運穩健發展。

(時報資訊)