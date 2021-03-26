加油站洗車遭後車暴衝撞車尾 車主無奈曝影片：被硬上了

1名網友到自動洗車廠洗車，汽車才剛進入輸送帶中準備清潔，沒想到就遭後車車輛往前直接撞上；他事後公開當時監視器畫面，只見後車在工作人員噴灑完泡沫後，疑似因泡沫遮住前方視線，又未將車輛調至空檔，導致駕駛鬆開剎車時，車輛就直接暴衝撞上，他也無奈笑稱「洗個車也會被霸王硬上弓」。

該網友在臉書「爆料公社」張貼1則影片，影片中2輛車在洗車場，前車已進入自動洗車機內清洗中，而工作人員在為後車噴灑泡沫；工作人員之後示意後車不斷往前，等到往前一段距離後，人員則舉手示意停止，沒想到後車竟仍寄繼續直行，直到撞上前車的後車廂。

1名網友到自動洗車廠洗車，汽車才剛進入輸送帶中準備清潔，沒想到就遭後車車輛往前直接撞上。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友在臉書貼文表示，「加油站洗個車也會被霸王硬上弓！各位怎麼看？後車的問題還是機器問題？還是加油站員工的問題」；許多網友則留言說，「這肯定是駕駛問題啊！那個速度根本不是被機器拖，是汽車在D檔沒排到空檔」、「感覺後車沒打N檔，應該還掛在D檔，煞車放開就往前了」、「加油員噴了泡沫在玻璃上，後車又忘了打空擋」。

不過也專業的網友表示，「兩車也貼太近了？前車出輸送帶後若不趕快開走，也是會被後車撞上的，感覺工作人員控管間隔也是有很大的責任！」「後車根本在晃神」。

(中時新聞網)