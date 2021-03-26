英國刊物《泰晤士高等教育》（THE）發布2021年日本大學排名，頗負盛名的東京大學再度排名第三；排名第一的是東北大學，連續兩年掄元。這份調查的前10名，全部是國立大學，且地域分布相當平均，從北海道到九州，都有學校進榜。

和注重研究的世界版相比，日本版的大學排名反而更重視教育能力。《泰晤士高等教育》針對全日本278所大學進行評鑑，今年再度選出東北大學為「首府」，二、三名分別是東京工業大學及東京大學。

東北大學位在宮城縣仙台市，是一所研究型的綜合大學，前身是創立於1907年的東北帝國大學。它2017年入選「指定國立大學法人」頂尖3校，去年又被《泰晤士高等教育》評為日本排名第一。該校曾接待愛因斯坦，大文豪魯迅也是這所學校的留學生。

今年一口氣衝到第二名的東京工業大學，去年僅排名第七。該校於1929年創辦，是日本文科省「超級全球大學計劃」的頂尖指定校。

排名第四至第十名的依序為京都大學（去年第二）、大阪大學、北海道大學、名古屋大學、九州大學、筑波大學、廣島大學，全部是國立大學。私立學校中，國際基督教大學、慶應大學、早稻田大學分居十一至十三名。

(中時新聞網)