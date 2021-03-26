永慶房產集團相信「贏得客戶信任、比一次成交更重要」，所以總是以實際行動保障消費者權益，像是2020年6月旗下4大房仲品牌的全台1,200店，已經全面提供「實價登錄3.0－將成交行情揭露至門牌」，讓買賣屋最重要的成交價格全面透明，獲得各界肯定，帶動去年總銷近7千億元，新展超過150店，全台19縣市穩居店數市佔第一！（房仲店數以全台15大房仲品牌官網公告店數為統計基準）

除了全台成績傲人，永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產桃園區也交出漂亮成績單！2020年桃園區在105間加盟店、1700位經紀人的聯手服務下，寫下近5,500件成交的新高紀錄，平均每75分鐘就幫一組客戶圓夢成家，另一方面，平均每13分鐘就有客戶因為認同理念，而將買賣屋的人生大事委託給永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產加盟店和經紀人。

值得一提的是，「持續優化科技工具，以友善介面和與時俱進的功能，方便客戶自行查找、做功課」是永慶房產集團能持續拉大與其他房仲品牌差異的關鍵！像是超前佈署的「實境找房」服務，客戶透過手機、平板或電腦，結合Google街景的服務，買房前先體驗周邊生活圈，還有720度環景照片看見屋內更多細節，幫助快速過濾掉不喜歡的物件。而《永慶房仲網》上擁有全國最多實境找房物件，也成為疫情期間最佳找房工具！

另一重要關鍵是集團獨有的「深度聯賣」！它讓永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產加盟店可跨店、跨區、跨品牌聯手服務，所以消費者在桃園區享有「一家委託，105店聯賣，1700人共同銷售」的優質服務，買方擁有更多物件可以挑選，賣方也有機會選擇出售價格，當然可以快速實現對客戶的承諾。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，如同品牌承諾「先誠實再成交」，始終把客戶需求放在第一位，是集團獲得客戶認同的重要關鍵。在台灣服務業奧斯卡獎－《工商時報》台灣服務業大評鑑中，集團已多次包辦連鎖房仲業前三名的殊榮！永慶不動產連續4年獲得銀獎，而有巢氏房屋和台慶不動產也2度獲得肯定，超越其他加盟品牌。未來我們將秉持相同信念，持續引領台灣房仲業向上提升。

(中時新聞網)